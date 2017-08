Pub

A nova contratação do PSG, disse esta segunda-feira ter ficado "deslumbrado" com o tributo feito na Torre Eiffel, que se iluminou com as cores do clube francês antes da sua apresentação aos adeptos

Num vídeo colocado nas suas contas em redes sociais, durante a madrugada desta segunda-feira, o internacional brasileiro, que se transferiu do FC Barcelona pela verba recorde de 222 milhões de euros, mostrou-se "muito emocionado" pela homenagem.

"O sentimento é fantástico, é um sonho. A minha família e eu estamos deslumbrados com este tributo", acrescentou o avançado de 25 anos, ao lado de imagens que mostram o monumento da capital francesa iluminada de vermelho e azul, as cores do clube, além de mensagens a receber o brasileiro.

O novo dono da camisola 10 dos parisienses, vice-campeões franceses, não jogou no sábado, na primeira jornada da Ligue 1, frente ao Amiens (2-0), devido a um atraso no Certificado Internacional de Transferência (CIT).