O astro brasileiro alegadamente terá dito que abandonará o clube catalão após ter discutido com o treinador adjunto Unzué

Com o anuncio de que Luis Enrique iria abandonar o comando técnico do Barcelona a imprensa espanhola tem avançado com vários nomes para a sua sucessão, sendo que, o nome que surge como hipótese mais provável é o de Juan Carlos Unzué.

O jornal Mundo Deportivo da conta esta sexta-feira de uma suposta discussão entre o treinador adjunto de Luis Enrique e Neymar, uma das principais referências do plantel catalão, que poderá conduzir a saída do craque brasileiro. Isto porque o Neymar terá dito que se Unzué se tornar treinador principal da equipa na próxima época, sairá do clube.