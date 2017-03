Pub

Manuel Neuer, guarda-redes do Bayern Munique, foi submetido a uma pequena intervenção cirúrgica ao pé esquerdo e vai falhar os próximos dois jogos, anunciou esta quinta-feira o clube alemão.

De acordo com a nota informativa divulgada pelo Bayern Munique, Manuel Neuer lesionou-se no treino de quarta-feira e foi submetido a uma pequena intervenção cirúrgica que, de acordo com o médico do clube, Markus Walther, "correu otimamente".

Manuel Neuer, de 31 anos, que já tinha falhado os jogos da seleção germânica frente a Inglaterra e Azerbaijão, com problemas estomacais, vai assim desfalcar o Bayern antes da fase decisiva da época. O guarião deverã ficar de fora dos encontros frente a Augsburgo, no sábado, e Hoffenheim, na terça-feira - estando previsto, no entanto, que já esteja disponível para os duelos com Borussia Dortmund (8 de abril) e Real Madrid (12 de abril, para a primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões).

Atual tetracampeão alemão, o Bayern Munique lidera a Bundesliga com 13 pontos de avanço para o segundo classificado, a nove jornadas do final. Além da Liga dos Campeões, o clube bávaro está ainda em prova na Taça da Alemanha.