Pior salto de Nelson Évora foi superior a qualquer um dos resultados dos concorrentes

Nelson Évora revalidou o título de campeão nacional de triplo salto, ao vencer a referida prova no Campeonato de Portugal de pista coberta de atletismo, que decorre neste fim-de-semana em Pombal.

O atleta do Sporting foi o único a saltar sempre acima dos 16 metros e teve como melhor marca o segundo ensaio, com 16,55 metros.

Há um ano, ainda enquanto atleta do Benfica, Nelson Évora tinha saltado 16,64 metros.

Em segundo lugar ficou Ricardo Jaquite, do Sporting de Braga, com 15,90 metros, à frente do sportinguista Carlos Veiga, com 15,52m.