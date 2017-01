Pub

Federação aceitou inscrições dos atletas leoninos que deixaram o Benfica. Estreia pode ser nos Nacionais de Pista Coberta dias 21 e 22

Nelson Évora pode finalmente estrear-se em competição com as cores do Sporting, depois de a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) ter aceitado a inscrição do saltador e de mais quatro atletas que, tal como Évora, tinham deixado o Benfica para se mudarem para Alvalade - Rasul Dabo, Marcos Caldeira, Hélio Gomes e Tiago Aperta. Fonte conhecedora do processo confirmou ao DN a posição da FPA e garantiu que o Benfica foi notificado.

Contactado pelo DN, Vicente Moura, vice-presidente para as modalidades dos leões, não tinha ainda conhecimento da decisão da FPA, por se encontrar ausente de Lisboa. "Nunca duvidámos de que a razão estava do lado dos atletas. Essa notícia, contudo, ainda não a posso confirmar, nem tão-pouco falar do calendário de provas, pois até ao momento não tenho conhecimento oficial dessa decisão da federação", referiu.

Vicente Moura, porém, descartou a possibilidade de Nelson Évora participar já neste fim de semana na Taça de Portugal de Saltos, em Alpiarça, mas deixou em aberto que a estreia do atleta possa realizar-se nos dias 21 e 22 de janeiro, no Campeonato Nacional de Clubes de Pista Coberta, que vão decorrer em Braga e em Pombal.

Já Hélio Gomes, segundo a edição online do Record, deverá mesmo competir já neste sábado no Campeonato Nacional de Estrada.

Fonte do Benfica contactada ontem pelo DN referiu que o clube não tinha sido notificado da decisão da FPA, mas lembrou que os encarnados já têm processos judiciais a decorrer contra os atletas que assinaram pelo Sporting.

A polémica que envolve Nelson Évora e outros atletas que abandonaram o Benfica no final da última temporada surgiu após os últimos Jogos Olímpicos, em agosto de 2016. Os encarnados exerceram o direito de opção que, defendiam, constava dos contratos de todos para renovar os respetivos vínculos por mais um ano, mas estes, ainda assim, decidiram quase todos sair da Luz e rumar ao rival Sporting, que terá oferecido propostas financeiramente mais atraentes. O Benfica contestou as inscrições dos atletas junto da FPA, mas ontem a entidade decidiu a favor dos leões.

Apesar da ligação contratual ao Sporting, Nelson Évora está a treinar nos arredores de Madrid sob a orientação de Iván Pedroso, cubano e antiga lenda do salto em comprimento. Isto depois de se ter desvinculado do técnico João Ganço, que o orientava há 25 anos.

Em entrevista ao Jornal Sporting, em outubro, Nelson Évora explicou porque deixou o Benfica e se ligou ao clube de Alvalade até 2020. "Neste momento, o Sporting apresenta um nível de saúde muito melhor. Tem um grande projeto para retomar a liderança e recuperar o título nacional a nível masculino. Neste momento da carreira tive de pensar em mim e num projeto novo", referiu.