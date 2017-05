Pub

Esta é a terceira seleção asiática que o português orienta, depois da Arábia Saudita e da Jordânia

O treinador português Nelo Vingada foi esta segunda-feira anunciado como o novo selecionador da Malásia, tendo assinado um contrato de dois anos com a Federação de Futebol da Malásia (FAM), anunciou hoje o organismo.

Vingada, que estava na Índia ao serviço do North East United, vai voltar a comandar uma seleção asiática depois de passagens pela Arábia Saudita, entre 1995 e 1997, e pela Jordânia, entre 2007 e 2009.

"Com a sua experiência e idade, achamos que é o melhor treinador para levar a nossa equipa ao sucesso. O seu trabalho no passado com seleções, tanto principais como jovens, fala por si. É uma pessoa com uma excelente ética de trabalho", lê-se no site oficial da FAM.

O principal objetivo de Vingada passa pela qualificação para a Taça da Ásia de 2019, prova que conquistou em 1996 ao serviço da Arábia Saudita.

A estreia do técnico de 65 anos à frente da Malásia está agendada para 08 de junho frente à Coreia do Norte.