O antigo tenista e atual capitão da seleção feminina romena da Fed Cup, pediu desculpas a Serena Williams pelos comentários sobre a gravidez da norte-americana

Durante uma conferência de imprensa antes do encontro da Roménia com a Grã-Bretanha, Nastase comentou a gravidez de Serena Williams com um membro da seleção romena nos seguintes termos: "Vamos ver de que cor será. Café com leite?".

Serena Williams, de raça negra, está noiva de Alexis Ohanian, de raça branca.

"Na conferência de imprensa perguntaram-me a opinião sobre a gravidez de Serena Williams. Não sabia que estava grávida e a minha reação foi espontânea", explicou Nastase, numa nota publicada na sua conta oficial no Facebook.

Segundo capitão da Roménia, considerado o melhor tenista romeno de sempre, Serena Williams "é uma das melhores jogadoras de todos os tempos", felicitando o trabalho que a líder do 'ranking' mundial "teve para conseguir esses resultados".