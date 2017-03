Pub

Triunfo dos napolitanos em casa do segundo classificado, por 2-1, pode permitir ao líder distanciar-se ainda mais no comando da Serie A.

O Nápoles, terceiro classificado, venceu hoje por 2-1 no reduto da Roma, segunda, que pode acabar a 27.ª jornada do campeonato italiano de futebol a 10 pontos da líder e pentacampeã em título Juventus.

Dois golos do belga Dries Mertens, aos 26 e 50 minutos, servido por Marek Hamsik e Lorenzo Insigne, respetivamente, valeram o triunfo aos napolitanos, que passaram a somar 57 pontos, apenas menos dois do que a equipa da capital.

Na parte final do encontro, aos 89 minutos, o holandês Kevin Strootman reduziu e, em período de descontos, a Roma teve várias ocasiões para restabelecer a igualdade, atirando mesmo duas bolas ao ferro, após grandes defesas de Pepe Reina.

A grande beneficiada com este resultado pode vir a ser a Juventus, adversária do FC Porto na Liga dos Campeões, que, se vencer domingo no reduto da Udinese, aumenta para uma dezena de pontos a vantagem sobre o segundo classificado.