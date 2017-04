Pub

O Nápoles empatou este domingo a dois golos em casa do Sassuolo, em jogo da 33.ª jornada da liga italiana de futebol, e pode ver a Roma afastar-se na luta pela entrada direta na Liga dos Campeões.

O belga Dries Mertens ainda colocou os napolitanos em vantagem, aos 52 minutos, naquele que foi o seu 22.º golo da temporada, mas Domenico Berardi (59) e Luca Mazzitelli (80) deram a volta ao marcador.

Os últimos minutos do encontro foram polémicos, primeiro com os jogadores do Sassuolo a protestarem um alegado fora dejogo no golo do empate do Nápoles, aos 85, marcado pelo polaco Arkadiusz Milik.

Já no período de descontos foi a vez de os napolitanos pedirem ao árbitro a marcação de uma grande penalidade, por alegada mão de Paolo Cannavaro.

Com este resultado, o Nápoles passou a somar 71 pontos, menos um do que a Roma e nove do que a líder Juventus, que têm menos um jogo disputado, enquanto o Sassuolo continua num tranquilo 14.º lugar.