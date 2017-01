Pub

Um golo de José Callejón permitiu aos napolitanos apurarem-se para as meias-finais da Taça de Itália

O Nápoles apurou-se esta terça-feira para as meias-finais da Taça de Itália, ao vencer por 1-0 a Fiorentina, comandada por Paulo Sousa, em jogo dos quartos-de-final.

O golo que deu o apuramento aos napolitanos foi marcado pelo espanhol José Callejón aos 71 minutos.

A Juventus, que venceu a última edição da Taça de Itália, recebe esta quarta-feira o AC Milan, numa reedição da final disputada a 21 de maio de 2016 - que a vecchia signora venceu por 1-0.

A equipa comandada por Massimiliano Allegri, atual líder do campeonato italiano, arrecadou já 11 taças de Itália, mais duas do que a Roma, que tem nove, e mais quatro do que o Inter Milão, com sete.