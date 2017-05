Pub

A equipa napolitana celebrou o seu primeiro título com um desfile de autocarro dos campeões de 1987, sem contar com a presença do ídolo do clube Diego Maradona

O Nápoles celebrou esta quarta-feira o 30.º aniversário do primeiro título da liga italiana de futebol com um desfile de autocarro dos campeões de 1987 em que não participou Diego Maradona.

O desfile terminou num encontro com o autarca da cidade, Luigi De Magistris, e contou com muitos dos protagonistas de 1987, como o 'capitão' Giuseppe Bruscolotti ou o avançado Bruno Giordano, ainda que o argentino Maradona, ídolo em Nápoles, não tenha estado presente, poucos dias depois de ser anunciado como treinador do Al Fujairah, da segunda divisão dos Emirados Árabes Unidos.

Ainda assim, 'El Pibe', considerado um dos melhores futebolistas de todos os tempos, foi aclamado pelas ruas da cidade por milhares de adeptos que acompanharam o desfile.

O Nápoles, que só viria a ser campeão italiano mais uma vez, em 1989/90, celebrou os vencedores de 1987 no Palácio San Giacomo pelo presidente do município.

"Desde hoje até ao próximo verão, teremos muitos eventos para lembrar este dia. Tinha 20 anos [em 1987] e lembro-me, esse Nápoles jogava futebol de vanguarda", recordou o autarca.