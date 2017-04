Pub

As autoridades de Munique estão em permanente contacto com as de Dortmund, um dia depois de o autocarro do Borussia ter sido alvo de três explosões

Um porta-voz da polícia de Munique garantiu hoje que não existem indícios de ameaças para o jogo entre Bayern de Munique e Real Madrid, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.

Segundo mesmo porta-voz, as autoridades de Munique estão em permanente contacto com as de Dortmund, um dia depois de o autocarro do Borussia ter sido alvo de três explosões, quando seguia para o estádio Signal Iduna Park, onde iria defrontar o Mónaco para a mesma fase da 'Champions'.

"De momento, não podemos dizer se vamos reforçar as medidas de segurança que já planeámos [para o jogo de hoje]. À margem do que sucedeu em Dortmund, já tínhamos planeado fortes medidas de segurança. Ainda hoje haverá uma reunião para avaliarmos se é necessário reforçar o contingente", disse o mesmo porta-voz à agência espanhola EFE.

Três explosões atingiram na terça-feira o autocarro do Borussia Dortmund, com o defesa espanhol Marc Bartra, que entretanto foi operado, a ficar ferido no punho da mão esquerda.

O jogo entre o Borussia e o Mónaco acabou por ser adiado para as 17:45 (horas de Lisboa) de hoje.

Horas depois do incidente, o chefe da polícia local, Gregor Lange, as explosões que atingiram o autocarro do Borussia Dortmund visavam especificamente o veículo que transportava a equipa alemã.

Segundo o jornal Süddeutsche Zeitung, as estações WDR e NDR e a agência DPA, os investigadores não descartam a possibilidade de os autores do ataque terem tentado deixar uma pista falsa.

A referida carta faz alusão à missão militar alemã na Síria. Segundo estes órgãos de comunicação, começa com referência a "Alá, o clemente, o misericordioso", e faz alusão ao atentado 'jihadista' registado em dezembro num mercado de natal em Berlim, e denuncia que aviões caça Tornado alemães participam no homicídio de muçulmanos no califado autodesignado Estado Islâmico (EI).

Por esse motivo, continua o escrito, desportistas e personalidades da "Alemanha e de outros países da cruzada" estão na lista de alvos do grupo Estado Islâmico até que os Tornado sejam retirados e seja encerrada a base norte-americana em Ramstein (sudoeste da Alemanha).

Oficialmente, a polícia limitou-se a informar esta manhã que a investigação continua, sem dar detalhes sobre a mesma nem sobre a eventual autoria do ataque, enquanto analisa a autenticidade da carta.