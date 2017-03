Pub

Liga anunciou esta sexta-feira a data e hora daquele que já é chamado de jogo do título, entre o Benfica e o FC Porto

O jogo Benfica-FC Porto, da 27.ª jornada da I Liga, foi antecipado para sábado, 1 de abril, às 20:30, anunciou esta sexta-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O encontro pode ser determinante nas contas do título, nas quais já só entram praticamente os dois rivais, atualmente separados por um ponto, e terá transmissão na Benfica TV.

O Benfica, que no sábado visita o Paços de Ferreira, lidera o campeonato com 63 pontos, mais um do que o FC Porto, que no domingo recebe o Vitória de Setúbal.

Entre esta jornada e o 'clássico' da Luz há duplo compromisso da seleção, com Portugal a defrontar a Hungria a 25 de março, no Estádio da Luz, em jogo da fase dse apuramento para o Mundial de 2018, e, três dias depois, a Suécia em jogo particular, no Estádio do Marítimo, no Funchal.

A ronda arranca na sexta-feira, 31 de março, com o Desportivo de Chaves-Paços de Ferreira (19:00) e encerra no domingo com o Sporting de Braga-Marítimo (20:15), após terminar o Arouca-Sporting (18:00.

Jogos da 27.ª jornada:

Sexta-feira, 31 mar:

Desportivo de Chaves-Paços Ferreira, 19:00 (SportTV).

Nacional-Vitória de Setúbal, 21:00 (SportTV).

- Sábado, 01 abr

Tondela-Estoril, 16:00 (SportTV).

Boavista-Rio Ave, 18:15 (SportTV).

Benfica-FC Porto, 20:30 (BTV).

- Domingo, 02 abr

Vitória de Setúbal-Moreirense, 16:00 (SportTV).

Belenenses-Feirense, 16:00 (SportTV).

Arouca-Sporting, 18:00 (SportTV).

Sporting de Braga-Marítimo, 20:15 (SportTV).