Pub

Derrota por 2-0 complica as contas do Nantes na luta pela manutenção

O Nantes de Sérgio Conceição sofreu hoje um revés na luta pela fuga à despromoção, com derrota caseira por 2-0 com o Nancy, na 23.ª jornada do campeonato francês de futebol.

Depois de um começo promissor do português, com quatro triunfos consecutivos, o Nantes está agora numa fase menos boa, com outros tantos desafios sem vencer, juntando o campeonato e a Taça de França.

Os médios senegalês Issiar Dia (50) e francês Julien Cetout (64) fizeram os golos do Nancy, que ultrapassou o Nantes e agora é 11.º, com 27 pontos e menos um jogo, tendo mais um ponto do que o clube orientado pelo técnico luso.

O Toulouse 'ajudou' a atenuar os efeitos do desaire ao golear o Angers 4-0, mantendo-o com 23 pontos no antepenúltimo lugar, o derradeiro a descer, a três do Nantes, que é 14.º.

Ainda hoje, o Lyon, quarto classificasdo, visita o Saint-Étienne, quinto, num jogo entre equipas eeparadas por quatro pontos.