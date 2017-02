Pub

Com o triunfo, o Valência igualou o Málaga no 14.º lugar

O português Nani marcou este domingo o primeiro golo da vitória caseira do Valência frente ao Athletic Bilbau, por 2-0, em jogo da 23.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

O extremo luso assinou o seu terceiro golo pela formação valenciana, aos 13 minutos, e o italiano Simone Zaza fixou o resultado, aos 45+1, naquele que foi o seu primeiro tento pelo conjunto comandado por Voro.

Com este triunfo, o Valência, que contou ainda com João Cancelo a partir dos 79 minutos, igualou o Málaga no 14.º lugar, com 23 pontos, enquanto os bascos permanecem no oitavo posto, com os mesmos 35 do Eibar.

No outro jogo já disputado este domingo, o Villarreal venceu no terreno da Real Sociedad, por 1-0, graças a um golo do suplente Samu Castillejo, aos 90+4.

As duas equipas mantiveram as posições, mas o Villarreal, sexto, ficou a apenas dois pontos da Real Sociedad, que ocupa o quinto lugar.

Ainda hoje, o FC Barcelona pode recuperar o segundo lugar, ocupado desde sexta-feira pelo Sevilha, na receção ao Leganés, depois de o Celta Vigo receber o lanterna-vermelha Osasuna.