O tenista espanhol irá tentar revalidar o título, depois de ter vencido o belga David Goffin nas meias-finais

O tenista espanhol Rafael Nadal vai tentar revalidar o título no Masters 1000 de Monte Carlo frente ao compatriota Albert Ramos, depois de este sábado ter vencido o belga David Goffin nas meias-finais.

O número sete mundial, que este sábado derrotou o 13.º tenista do 'ranking', por 6-3 e 6-1, num encontro marcado por uma polémica de arbitragem ainda no primeiro 'set', vai tentar conquistar, no domingo, o décimo título no torneio monegasco.

Esta é a quarta final da temporada de Nadal, que foi derrotado no Open da Austrália e no Masters 1000 de Miami pelo suíço Roger Federer e no torneio de Acapulco pelo norte-americano Sam Querrey.

O maiorquino vai defrontar o compatriota Albert Ramos, a grande surpresa em Monte Carlo. Hoje, o 24.º tenista mundial bateu o francês Lucas Pouille (17.º), por 6-3, 5-7 e 6-1, em duas horas e 15 minutos.