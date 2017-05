Pub

O tenista espanhol manteve-se imbatível na terra batida esta temporada, ao vencer o austríaco Dominic Thiem, em dois 'sets', para conquistar o seu quinto título no Masters 1.000 de Madrid

O número cinco do 'ranking' mundial travou uma dura batalha com o jovem austríaco, mas acabou por impor-se por 7-6 (10-8) e 6-4, em duas horas e 18 minutos.

A maior experiência do 'rei' do pó de tijolo foi decisiva para que Nadal ganhasse o primeiro parcial, no qual Thiem teve três 'set points'.

O nono tenista mundial acusou a perda do primeiro 'set', que durou 80 minutos, e permitiu o 'break' logo no primeiro jogo do segundo parcial, com o maiorquino a segurar a vantagem para vencer por 6-4, no quinto 'match-point'.

'Rafa', que já tinha conquistado o torneio madrileno em quatro ocasiões (2005, 2010, 2013 e 2014), somou o terceiro título e a 15.ª vitória consecutiva em terra batida, depois de se ter sagrado campeão no Masters 1.000 de Monte Carlo e no torneio de Barcelona.

Este é o 30.º título Masters 1.000 para Nadal, que assim igualou o recorde do sérvio Novak Djokovic.