O Teatro Real de San Carlo, em Nápoles, vai acolher dia 16 um espetáculo sobre a carreira e vida do antigo futebolista. Várias figuras ligadas à cultura estão contra o musical ser no mítico teatro

Em cada canto de Nápoles há uma marca deixada por Maradona. Graffiti nas paredes, altares em cafés, estátuas e bandeiras. Os sete anos em que o antigo futebolista argentino defendeu as cores napolitanas marcaram o clube e a cidade, mas pela primeira vez Maradona está na pele de vilão na terceira cidade mais populosa de Itália.

Em causa está a forma como Nápoles vai assinalar o 30.º aniversário desde o inesperado título de campeão italiano conquistado em 1987, na terceira época de Maradona na Serie A: com um espetáculo musical. O problema está no local escolhido para acolher a ópera que vai homenagear a vida e carreira de Maradona: o mítico Teatro Real de San Carlo, um dos mais emblemáticos espaços da cultura e música italiana.

Vários críticos e seguidores da cultura musical italiana mostraram-se revoltados contra o evento, considerando que futebol e Maradona nada têm que ver com arte. "San Carlo é um templo da música. Que tem o futebol a ver com isto? Aqui estiveram Rossini, Donizetti, os cantores mais importantes e os melhores compositores", criticou o compositor e diretor de ópera Roberto De Simone, em declarações ao jornal La Repubblica.

"Em parte alguma outros teatros, com a importância história e arquitetónica de San Carlo, estão dispostos a acolher uma combinação tão bizarra. O Teatro Real de Madrid ainda não decidiu homenagear Cristiano Ronaldo, nem o Liceu de Barcelona Lionel Messi, nem o Convent Garden está a preparar uma parada de honra para David Beckham", criticou Francesco Canessa, ensaísta e crítico de música.

Porém, o perfeito de Nápoles, Luigi de Magistris, defende que o futebol de Maradona foi uma arte que marcou a cidade e, sobretudo, o clube que se dá a conhecer com o seu nome - foi com Diego Maradona que o Nápoles ganhou os seus dois únicos títulos italianos, foi a uma final da Champions e conquistou a Taça UEFA. "Isto não tem absolutamente nada de mal. Maradona foi um mito do desporto e pertence à história desta cidade. Portanto, faz todo o sentido que um palco popular e emblemático como este seja o escolhido para contar a história de Maradona", defendeu.

O empresário Riccardo Monti, conhecido apreciador de ópera em Itália, também saiu em defesa da iniciativa. "Não há aqui qualquer tipo de sacrilégio. Há que aprender a valorizar a diversidade da nossa cultura. Isto não é para puristas, é arte", frisou.

Maradona Live "Tre volte 10" é o nome de cartaz para o espetáculo musical sobre a vida daquele que muitos consideram o melhor futebolista da história e que vai estrear-se no dia 16 deste mês. Porém, o preço dos bilhetes também gerou revolta entre os puristas de San Carlo, pois os ingressos podem chegar a custar 330 euros, valor considerado excessivo por parte das presenças habituais no teatro.

Além disso, segundo o La Reppublica, Maradona vai receber um pagamento pelo espetáculo, restando saber quanto, e o San Carlo vai encaixar cerca de 200 mil euros através de empresas privadas.

"Isto não é mais do que uma forma de vender bilhetes e tirar proveitos comerciais. Não tem que ver com arte, não tem que ver com o espírito desta casa", lamentou De Simone. No entanto, De Magistris insiste que as críticas não são mais do que manifestações de quem não tem apreço pelo futebol e por El Pibe.

"Maradona não vai tocar violino nem sequer vai dirigir nenhum concerto. Não fará nada de mal. Isto é um espetáculo que vai entreter e contar as suas memórias. Não acho, de todo, que a história e a honra do San Carlo vão ser manchadas por este acontecimento. É um espetáculo de um dia e não vai impedir que outros se realizem", vincou, enaltecendo que "Maradona não é lixo e só pode ser recordado com a honra pelo que fez por Nápoles, clube e cidade".