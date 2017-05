Pub

O Munique 1860, orientado pelo português Vítor Pereira, foi hoje vencer a Dresden o Dínamo por 2-1, em jogo da 32.ª jornada da II Liga alemã de futebol, afastando-se assim, provisoriamente, dos lugares de despromoção.

Este jogo revestia-se de caráter quase decisivo para o Munique 1860, quando faltam apenas três jornadas para o fim do campeonato, visto que uma eventual derrota seria muito comprometedora para o objetivo de a equipa de Vítor Pereira evitar a despromoção.

Assim sendo, o Munique 1860 teve uma entrada forte no jogo, pressionando o seu adversário -- que está em quinto lugar, sem perspetivas de alcançar o quarto, a 11 pontos de distância -- desde o primeiro minuto, mas só conseguiu inaugurar o marcador à beira do intervalo, um grande golo do avançado dinamarquês Christian Gytkjaer, aos 43 minutos.

A segunda parte começou praticamente com o segundo golo do Munique 1860, aos 46 minutos, pelo médio Levent Aycicek, o que reforçou a confiança e o controlo do jogo por parte da equipa de Vítor Pereira, cujas dificuldades só chegaram depois da expulsão de Marnon Busch, aos 57 minutos, por acumulação de amarelos.

Em inferioridade numérica, a equipa visitante recuou no terreno e o Dínamo de Dresden, finalmente, colocou sob pressão a sua defesa, mas só aos 89 minutos é que conseguiu reduzir para 2-1, por Marco Hartman.

Com esta vitória preciosa, o Munique 1860, que era antepenúltimo, posição que obriga a disputar um 'play-off' de manutenção, subiu, provisoriamente, ao 13.º lugar, com 36 pontos, enquanto o Dínamo Dresden manteve o quinto posto, com 46 pontos.