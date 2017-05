Pub

O Munique 1860 foi derrotado em casa pelo Bochum, por 2-1, e 'caiu', na 33.ª e penúltima jornada do segundo escalão alemão de futebol, para o 16.º lugar

O togolês Mlapa deu vantagem ao Bochum, aos 31 minutos, o senegalês ex-FC Porto Abdoulaye Ba empatou para os bávaros, três minutos depois, mas o 'suplente' Weilandt assegurou o triunfo, aos 79.

O desaire do Munique 1860, associado à goleada caseira do Arminia Bielefeld, por 6-0, relegou a equipa comandada pelo bicampeão português para o 16.º posto, que promove um 'play-off' para a permanência com o terceiro classificado do terceiro escalão.

Na última jornada, o Munique 1860, que soma os mesmos 36 pontos do Arminia Bielefeld, joga no terreno do Heidenheim, oitavo classificado, enquanto a formação da Renânia do Norte-Vestfália visita o Dynamo Dresden, quinto.