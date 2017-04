Pub

Golfista foi penalizada após um telespectador alertar a LPGA, via e-mail, de uma falha da americana, que liderava o torneio

It"s a joke?, questionou Lexi Thompson, após lhe ver aplicada uma penalização que a viria a castigar com a perda do primeiro major do ano, depois de um telespectador ter reportado à LPGA (principal entidade do golfe feminino na América do Norte) uma infração cometida pela jogadora estado--unidense. Mas não, não era brincadeira. "Isto é ridículo", queixou--se, ao ver fugir para Ryu So-Yeon a vitória no ANA Inspiration 2017, um dos torneios mais importantes do calendário.

Thompson ficou visivelmente perturbada ao ser informada, após o 12.º buraco da final - quando liderava por três pancadas -, que seria penalizada por um incidente que acontecera na véspera, durante a terceira ronda (sábado) e que foi reportado ao LPGA Tour por um telespetador, via e-mail.

A decisão de penalizar Lexi Thompson, após um alerta de um espectador, deixou o mundo do golfe em sobressalto. Tiger Woods ficou "incrédulo" e a controvérsia foi-se desenrolando nas redes sociais: "Os telespectadores em casa não devem ser funcionários que vestem listado (juízes)", escreveu o ex-número 1, no Twitter, concluindo: "Lexi perdeu vantagem no domingo devido a algo que aconteceu no sábado. É mesmo isso?" Outro golfista, Hunter Mahan, escreveu: "O senso comum acabou de ser atirado pela janela!"

Mas a LPGA não só admitiu a polémica decisão como a manteve, revelando que um e-mail de um telespectador alertou que Thompson tinha substituído a bola depois de a colocar para fora no buraco 17. E assim Lexi perdeu a possibilidade de levar para casa um prémio de 200 mil dólares (187 mil euros).

Nascida em Coral Springs, Florida, aos 12 anos tornou-se a jogadora de golfe mais jovem a participar do US Women"s Open, um dos torneios mais importantes da categoria, e três anos depois já competia como atleta profissional. Aos 20, a americana posou para a capa da revista Golf Digest livre dos trajes formais e emancipou-se. Atualmente com 22 anos, é uma menina bonita do golfe mundial.

O público presente no Hills Country Club apoiou Thompson - "Lexi! Lexi! Lexi! -, mas a decisão da LPGA estava tomada. Lexi foi mesmo penalizada. E não é caso único. No US Open do ano passado, Dustin Johnson foi informado no tee n.º 12 que poderia ser penalizado por ter feito a bola mover-se no buraco n.º 5. Nesse caso, ele acabou por vencer o torneio, apesar da penalização. Algumas semanas depois desse primeiro telecastigo, no US Women"s Open, num play-off de três buracos entre Brittany Lang e Anna Nordqvist, esta recebeu uma penalidade por inadvertidamente tocar a areia. A violação também foi determinada pela TV e Nordqvist perdeu por duas pancadas.

No ciclismo e no automobilismo (WTTC) é prática recorrente os castigos serem atribuídos precisamente por denúncias de imagens de televisão. Mas não no rígido e seleto mundo do golfe.