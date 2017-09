Pub

A Coreia do Sul tornou-se esta terça-feira a sétima seleção a qualificar-se para a fase final do Mundial 2018, ao empatar a zero no Uzbequistão, na 10.ª e última jornada da terceira fase da zona asiática

Os sul-coreanos, que vão somar a 10.ª presença da sua história e nona consecutiva, desde 1986, concluíram o Grupo A na segunda posição, com 15 pontos, mais dois do que a Síria (2-2 no Irão) e o Uzbequistão, que ficaram a um golo do apuramento.

A formação asiática junta-se ao Irão (quinta presença), Brasil (21.ª -- totalista), Japão (sexta), México (16.ª), Bélgica (13.ª) e à Rússia (11.ª, incluindo as sete da União Soviética), anfitriã da prova que se disputa de 14 de junho a 15 de julho de 2018.