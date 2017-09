Pub

Espanha goleou no Leichtenstein (8-0, Sérvia venceu na Irlanda (1-0) e deu passo de gigante. Islândia e Turquia ganharam esperança em estar no próximo ano na Rússia

Com uma esperada goleada no terreno do Liechtenstein (8-0), a seleção espanhola reforçou a liderança do grupo G, enquanto os sérvios foram vencer à Irlanda, por 1-0, e praticamente asseguraram o primeiro lugar do grupo D, num agrupamento em que o País de Gales passou a ocupar o lugar de possível 'play-off'.

O último dia da oitava ronda da fase europeia de qualificação deixou em 'brasas' o grupo I, com Croácia, Islândia, Turquia e Ucrânia a terem reais possibilidade de chegar ao primeiro lugar, com apenas dois jogos por disputar.

Liderada por Julen Lopetegui, ex-treinador do FC Porto, a Espanha obteve uma aguardada goleada sobre o Liechteinstein, com Morata e Aspas a obterem ambos dois golos, e continuou a ter três pontos de vantagem sobre a Itália, segunda classificada, que recebeu e bateu Israel, por 1-0. Ciro Immobile fez o seu quinto tento do apuramento e deu a vitória aos transalpinos.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Mais difícil foi a vitória da Sérvia na Irlanda, com Kolarov a fazer o único golo do jogo, aos 55 minutos, num encontro em que os forasteiros atuaram com menos uma unidade a partir dos 68, por expulsão de Maksimovic.

A duas rondas do fim, a Sérvia parte com quatro pontos de vantagem na liderança do agrupamento, agora sobre o País de Gales, que foi à Moldávia ganhar por 2-0, com tentos de Robson-Kanu e Ramsey, nos últimos 10 minutos do jogo. A Irlanda, que chegou a liderar o grupo, aparece no terceiro lugar, a um ponto dos galeses.

Mais complicadas estão as contas do grupo I, com quatro seleções na luta pelo apuramento direto, depois dos desaires da Croácia e da Ucrânia.

Os croatas, que eram líderes isolados, foram derrotados na Turquia, por 1-0, e deixaram-se apanhar pela Islândia, que venceu por 2-0 na receção à Ucrânia, outro dos fortes candidatos no agrupamento.

Croácia e Islândia lideram com 16 pontos, mais dois do que Ucrânia e Turquia.