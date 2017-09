Pub

A seleção de Lúcio Antunes venceu esta terça-feira a África do Sul por 2-1 e deu um passo muito importante para o apuramento no grupo D da zona africana para o Campeonato do Mundo

Depois da vitória (2-1) na sexta-feira na cidade da Praia, a seleção cabo-verdiana estava novamente obrigada a pontuar para manter vivo o sonho de uma inédita qualificação para a maior prova de seleções a nível mundial.

Os Tubarões Azuis fizeram uma primeira parte muito personalizada, criando algumas oportunidades para marcar, tal como os Bafana Bafana, mas o resultado foi nulo ao intervalo.

Na segunda parte, Garry Rodrigues abriu o marcador aos 52 minutos, na marcação de um livre direto, que o mesmo sofreu à entrada a grande área.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Aos 67 minutos, o mesmo Garry Rodrigues aumentou a contagem para 2-0, após um remate à entrada da grande área, culminando uma grande exibição dos Tubarões Azuis frente a um adversário que nunca tinham vencido até à última sexta-feira.

Aos 89 minutos, a África do Sul reduziu, por intermédio de Andile Jali, mas já não teve tempo de empatar, acabando por ser derrotada pelo mesmo resultado em cinco dias por Cabo Verde.

Com este resultado, Cabo Verde passou provisoriamente à liderança do grupo D, com seis pontos, enquanto a África do Sul ficou com os mesmos quatro pontos.

Burkina Faso, com cinco pontos, joga a esta hora com o Senegal, que tem quatro pontos, e ao intervalo registava-se um empate a uma bola.

Na próxima jornada, a realizar em outubro, Cabo Verde vai receber o Senegal, enquanto a África do Sul jogará em casa com o Burkina Faso.

Os jogos de apuramento, em formato de campeonato a duas voltas, decorrem até novembro.

Os primeiros classificados de cada um dos cinco grupos africanos apuram-se diretamente para o Mundial 2018, em representação do continente africano.