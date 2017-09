Pub

Um golo do suplente Bobby Wood, aos 85 minutos, valeu terça-feira aos Estados Unidos um precioso empate (1-1) nas Honduras, em encontro da oitava jornada da zona CONCACAF de apuramento

A formação da casa adiantou aos 27 minutos, com um tento de Romell Quito, mas os norte-americanos ripostaram com o tento do jogador do Hamburgo, entrado aos 73, e seguraram o terceiro lugar da poule, o último de apuramento direto, ainda que com os mesmos nove pontos dos hondurenhos, quartos.

Os dois conjuntos podem, porém, cair ambos uma posição, o que acontecerá se o Panamá vencer em casa o lanterna-vermelha Trindade e Tobago. No outro encontro da oitava ronda, o já apurado México (17 pontos) recebe a Costa Rica, segunda colocada (14).

Nas duas últimas jornadas, as Honduras jogam na Costa Rica e recebem o México, os Estados Unidos são anfitriões do Panamá e deslocam-se a Trindade e Tobago, enquanto os panamianos fecham em casa com a Costa Rica, após o jogo nos states.

Os três primeiros classificados da zona CONCACAF qualificam-se diretamente para a fase final do Mundial de 2018, enquanto o quarto joga um play-off intercontinental com o quinto colocado da zona asiática (Austrália ou Síria).