Um golo de Mathew Leckie, aos 86 minutos, valeu esta terça-feora à Austrália um sofrido triunfo por 2-1 na receção à Tailândia, que lhe assegura, no mínimo, um lugar no play-off asiático de apuramento

Os socceroos fecharam o Grupo B com 19 pontos, tendo-se isolado, provisoriamente, no segundo posto, com mais três do que a Arábia Saudita, que o recuperará, selando um lugar na Rússia, se vencer ainda esta terça-feira no reduto do já qualificado Japão.

Os australianos somam 16 golos marcados e 11 sofridos (cinco positivos), enquanto os sauditas faturaram os mesmos 16 e concederam apenas 10, pelo que, ganhando no Japão, fecham com melhor diferença de golos, selando o apuramento direto.

Em Melbourne, a Austrália assegurou, no mínimo, o terceiro posto, que qualifica para um play-off, com o terceiro do Grupo A (Coreia do Sul, Síria, Uzbequistão ou China), ao passar a somar mais seis pontos do que os Emirados Árabes Unidos.

Num embate complicado, a equipa da casa só conseguiu chegar ao golo aos 69 minutos, por intermédio de Tomi Juric, mas a vantagem não durou muito tempo, já que, aos 82, a lanterna-vermelha Tailândia empatou, por Pokklaw Anan.

A quatro minutos dos 90 regulamentares, a Austrália conseguiu, no entanto, voltar ao comando do marcador e selar a vitória, graças a um remate certeiro de Mathew Leckie, após um ressalto, na sequência de um pontapé de canto.

Os australianos ficam agora à espera do embate entre o Japão, líder do agrupamento, com 20 pontos, e a Arábia Saudita, que tem início às 18.30 (em Lisboa). Antes, o Iraque recebe os Emirados Árabes Unidos, que ainda podem chegar ao terceiro posto.

Para chegarem ao play-off, os Emirados Árabes Unidos (10-12 em golos) têm de vencer os iraquianos, esperar que a Arábia Saudita (16-10) perca no Japão e recuperar os oito golos que tem em atraso, uma missão que se afigura muito complicada.

No Grupo A, que também fecha esta terça-feira, com a 10.ª jornada, o Irão, de Carlos Queiroz, já está qualificado, estando por decidir o segundo e o terceiro, entre Coreia do Sul (14 pontos), Síria (12), Uzbequistão (12) e China (9).

A Coreia do Sul (11-10 em golos) joga no Uzbequistão (6-7), a Síria (7-6) no Irão e a China (6-9) no Qatar.

Na zona asiática, qualificam-se diretamente os dois primeiros de cada um dos grupos da terceira fase, enquanto os terceiros jogam um play-off. O vencedor disputará depois um lugar na Rússia com o quarto colocado da CONCACAF.