Um barco britânico vai liderando a competição

Os portugueses Jorge lima e José Costa subiram esta quinta-feira ao sétimo lugar do Campeonato do Mundo de 49er, que se disputa até domingo ao largo do Porto e Matosinhos, em luta por um lugar no pódio final.

A liderança da competição é agora de um barco britânico - após seis regatas, os campeões europeus, Dylan Fletcher-Scott e Stuart Bithell, já confirmam o favoritismo e após um mau arranque, na quarta-feira, sobem de 14.ºs para líderes, graças a três primeiros lugares na jornada.

Estão com cinco pontos (já com o descarte do pior resultado), já bem à frente dos segundos, que são agora os espanhóis Diego Botin e Iago Lopez (13 pontos).

Os anteriores comandantes, os alemães Tim Fischer e Fabian Graf, caem para 21.ºs (39 pontos) e são ultrapassados, entre outros, pela melhor dupla lusa, que está decididamente a lutar pelas medalhas.

Jorge Lima e José Costa conseguiram ao longo do dia dois terceiros lugares e um quinto, totalizando de momento 14 pontos, os mesmos que os quinto posicionados e a um apenas do segundo lugar.

No que se refere às outras duas tripulações nacionais, a presença é discreta. Rodolfo Pires/Gonçalo Pires são 67.ºs e e Francisco Maia/Afonso Maia 78.ºs.

No Mundial de 49er FX, com seis regatas também, estão na frente as neozelandesas Alexandra Maloney e Molly Meech, com seis pontos, menos quatro que as dinamarquesas Jena Mai Hansen e Katja Salskov-Iversen.