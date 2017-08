Pub

Portugal apurou hoje duas tripulações para finais dos Mundiais de canoagem da República Checa, enquanto três vão disputar a final B, entre o 10.º e 18.º lugares em Racice.

O bicampeão europeu Fernando Pimenta (K1 1.000) e Teresa Portela (K1 500) vão participar sábado na regata das medalhas, enquanto Emanuel Silva e João Ribeiro (K2 1.000), Joana Vasconcelos e Francisca Laia (K2 500) e Beatriz Barros e Márcia Faria (C2 500) vão à prova de consolação.

Com apenas duas vagas em aberto para os nove finalistas, Pimenta esteve sempre na liderança e impôs-se em 3.35,918 minutos, batendo o argentino Agustin Vernice por 761 milésimos de segundo.

O russo Roman Anoshkin, medalha de bronze nos Jogos do Rio2016, nos quais o português foi quinto, teve um problema perto do fim e ficou pelo caminho, pelo que é menos um rival dos mais fortes na final de sábado.

Teresa Portela foi terceira na sua meia-final, com 1.54,925 minutos, ficando a 0,956 segundos da dinamarquesa Emma Astrand Jorgensen, vice-campeã olímpica no Rio2016, que bateu a sérvia Milica Starovic por 0,267.

A atleta olímpica vai competir ainda em K1 200 e K4 500 com a estreante mundial Márcia Aldeias e ainda Joana Vasconcelos e Francisca Laia, que hoje falharam por um lugar a classificação para a final de K2 500.

As lusas concluíram a prova em 1.45,797, a 3,4 segundos da dupla alemã, vice-campeã olímpica, que bateu a França por 1,667 e a Suécia por 2,073.

Emanuel Silva e João Ribeiro, quartos classificados no Rio2016, tiveram a 'fava' quanto às meias-finais dos portugueses, entrando numa semifinal que tinha, entre outros, os campeões olímpicos da Alemanha e a Hungria, sétima nos Jogos, além da competitiva República Checa.

A dupla, que ganhou o ouro em K2 500 em 2013, no único título mundial das seis medalhas que Portugal tem na competição, concluiu a prova em 3.16,271, com o quarto posto, a 4,7 segundos dos alemães Marcus Gross e Max Hoff, mais rápidos 1,967 do que os húngaros Tibor Hufnágel e Robert Ilyés e 2,355 do que os checos Daniel Havel e Jakub Spicar.

A C2 500 júnior de Beatriz Barros e Márcia Faria foi sétima na sua meia-final e também vai participar na final B.

Programa de Portugal para sexta-feira (horas de Lisboa)

- Eliminatórias:

08:14 C2 1.000 Hélder Silva/Nuno Silva.

08:53 K1 200 Teresa Portela.

09:23 C1 200 Beatriz Barros.

11:02 K4 1.000 Emanuel Silva/João Ribeiro/David Fernandes/David Varela.

11:20 K4 500 Joana Vasconcelos/Francisca Laia/Teresa Portela/Márcia Aldeias.

(semifinais à tarde)

