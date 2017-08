Pub

Ouro em K1 5.000 surge um dia depois da prata em K1 1.000

O título de campeão do mundo de K1 5.000 metros alcançado este domingo por Fernando Pimenta em Racice, República Checa, corresponde à oitava medalha do historial de Portugal em Campeonatos do Mundo de canoagem de velocidade.

Um dia depois da medalha de prata em K1 1.000, distância em que já tinha conquistado o bronze em 2015, nos Mundiais de Milão, e na qual é bicampeão europeu em título, Pimenta acrescentou a primeira medalha de ouro mundial ao seu currículo, numa distância que não integra o programa olímpico.

Único português com presenças no pódio em K1 em campeonatos do mundo, Fernando Pimenta tem ainda participação em mais duas medalhas.

Em 2010, o limiano e João Ribeiro alcançaram a prata de K2 500, em Poznan, na Polónia, juntando-se ambos a Emanuel Silva e David Fernandes para repetirem o segundo lugar em K4 1.000 nos Mundiais de 2014, em Moscovo.

Aquela que era até hoje a única medalha de ouro de Portugal em Mundiais foi conquistada por Emanuel Silva e João Ribeiro em 2013, em K2 500, distância não olímpica.

Vice-campeão olímpico de K2 1.000 metros nos Jogos Londres2012 na companhia de Emanuel Silva, Fernando Pimenta venceu a prova de hoje 20.46,907 minutos. A prata foi para o alemão Max Hoff, que terminou a 3,352 segundos, e o bronze para o bielorrusso Aleh Yurenia, que gastou mais

Medalhas de Portugal nos Mundiais de velocidade:

1989 - K1 10.000 José Garcia, bronze, Plovdiv, Bulgária.

2009 - K4 200 Helena Rodrigues/Teresa Portela/Joana Sousa/ Beatriz Gomes, bronze, Dartmouth, Canadá.

2010 - K2 500 Fernando Pimenta/João Ribeiro, prata, Poznan, Polónia.

2013 - K2 500 Emanuel Silva/João Ribeiro, ouro, Duisburgo, Alemanha.

2014 - K4 1.000 Fernando Pimenta/Emanuel Silva/João Ribeiro/David Fernandes, prata, Moscovo, Rússia.

2015 - K1 1.000 Fernando Pimenta, bronze, Milão, Itália.

2017 - K1 1.000 Fernando Pimenta, prata, Racice, República Checa.

2017 - K1 5.000 Fernando Pimenta, ouro, Racice, República Checa.