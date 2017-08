Pub

O lusodescendente superou assim a desilusão dos jogos Olímpicos do Rio, quando foi obrigado a desistir, sagrando-se pela primeira vez campeão mundial

O francês Yohann Diniz conquistou hoje a medalha de ouro nos 50 quilómetros marcha dos Mundiais de atletismo, que decorrem em Londres, com o tempo de 3:33.11 horas, novo recorde dos campeonatos.

Tricampeão europeu, em 2006, 2010 e 2014, e detentor do recorde do mundo, com 3:32.33, Yohann Diniz sagrou-se pela primeira vez campeão mundial.

Os japoneses Hirooki Arai, prata, e Kai Kobayashi, bronze, completaram o pódio desta prova.