Pub

O Presidente da República felicitou na quinta-feira à noite Nelson Évora pela conquista da medalha de bronze nos Mundiais de Atletismo, considerando que se trata de mais "uma notável prestação" do atleta, que destaca a sua "enorme perseverança".

"Após a obtenção do Ouro no Campeonato Europeu de Pista Coberta em março último, esta é mais uma notável prestação do atleta português que destaca a sua enorme perseverança e dedicação a esta modalidade, na qual, apesar de todas as contrariedades, se mantém ao mais alto nível há mais de uma década, projetando o atletismo e o desporto português", lê-se numa mensagem do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, divulgada no 'site' da Presidência da República.

O português Nelson Évora conquistou na quinta-feira a medalha de bronze no triplo salto dos Mundiais de atletismo, em Londres, com uma marca de 17,19 metros.

O português conseguiu a sua melhor marca à segunda tentativa, depois de ter começado o concurso com 17,02 metros. Seguiram-se um salto a 16,58 e dois nulos, terminando com uma marca de 16,01.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Nelson Évora ficou atrás dos norte-americanos Christian Taylor (17,38), que conquistou o terceiro título mundial, e Will Claye (17,63).

Esta foi a quarta medalha de Nelson Évora em Mundiais, repetindo o bronze de há dois anos, em Pequim, depois de ter sido campeão em 2007 e medalha de prata em 2009.