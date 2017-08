Pub

É a segunda medalha neste ano em Londres, depois do bronze de Nélson Évora

A medalha de ouro conquistada hoje, por Inês Henriques nos 50 quilómetros marcha é o 19.º pódio de sempre de Portugal em Mundiais de atletismo, o segundo em Londres, depois do bronze de Nélson Évora, no triplo salto.

Na corrida de hoje, a atleta do CN Rio Maior, de 37 anos, foi cronometrada em 4:05.56 horas, pulverizando o seu recorde mundial, que estava fixado nas 4:08.25 horas e datava de 15 de janeiro de 2017, em Porto de Mós.

Até chegar a Londres, Inês Henriques tinha no currículo três participações olímpicas, a última das quais no Rio2016, onde alcançou o 12.º posto nos 20 km marcha. A atleta conta ainda um sétimo posto nos Mundiais de 2007 e um nono nos Europeus de 2010, sempre na distância dos 20 km.

Para Nelson Évora foi a quarta em Mundiais, assegurando todas as honras desde 2007. Nesse ano foi campeão, em 2009 vice-campeão e em 2015 e 2017 chegou à prata.

Com esse sucesso, Nelson Évora igualou Fernanda Ribeiro no 'top' dos mais medalhados, com quatro. A seguir aparecem Manuela Machado, com três, Carla Sacramento, com duas, e Rosa Mota, Domingos Castro, Carlos Calado, Rui Silva e Susana Feitor e Inês Henriques, com uma.

As 18 medalhas de Portugal em Mundiais de atletismo:

- Roma'87

Ouro - Rosa Mota (Maratona)

Prata - Domingos Castro (10.000)

- Estugarda'93

Prata - Manuela Machado (Maratona)

- Gotemburgo'95

Ouro - Fernanda Ribeiro (10.000 metros)

Ouro - Manuela Machado (Maratona)

Prata - Fernanda Ribeiro (5.000 metros)

Bronze - Carla Sacramento (1.500 metros)

- Atenas'97

Ouro - Carla Sacramento (1.500 metros)

Prata - Fernanda Ribeiro (10.000 metros)

Prata - Manuela Machado (Maratona)

Bronze - Fernanda Ribeiro (5.000 metros)

- Edmonton2001

Bronze - Carlos Calado (comprimento)

- Helsínquia2005

Bronze - Rui Silva (1.500 metros)

Bronze - Susana Feitor (20 km marcha)

- Osaca2007

Ouro - Nelson Évora (Triplo)

- Berlim2009

Prata - Nelson Évora (Triplo)

- Pequim2015

Bronze - Nelson Évora (Triplo)

- Londres2017

Ouro -- Inês Henriques (50 km marcha)

Bronze - Nelson Évora (Triplo)

Total: 19

Ouro - 6

Prata - 6

Bronze - 7