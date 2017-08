Pub

O ministro da Educação e o secretário de Estado da Juventude e Desporto felicitaram este domingo a marchadora pela "inesquecível exibição" nos mundiais, onde conquistou uma medalha de ouro

"O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, felicitam a atleta Inês Henriques pela sua inesquecível exibição nos Mundiais de Atletismo de Londres, conquistando a medalha de ouro nos 50km Marcha Femininos", lê-se numa nota hoje enviada pelo Ministério da Educação (ME).

A portuguesa Inês Henriques conquistou hoje a medalha de ouro nos 50 quilómetros marcha dos Mundiais de atletismo, juntando ao troféu o novo recorde do mundo, que já lhe pertencia.

A atleta do CN Rio Maior, de 37 anos, foi cronometrada em 4:05.56 horas, batendo o seu anterior recorde mundial, que estava fixado nas 4:08.25 horas e datava de 15 de janeiro de 2017, em Porto de Mós.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Até chegar a Londres, Inês Henriques tinha no currículo três participações olímpicas, a última das quais no Rio 2016, onde alcançou o 12.º posto nos 20 km marcha. A atleta conta ainda um sétimo posto nos Mundiais de 2007 e um nono nos Europeus de 2010, sempre na distância dos 20 km.

"A atleta portuguesa, que tem habituado o país a outros grandes feitos na Marcha, deixa assim uma marca indelével na história desta modalidade, tornando-se uma das suas pioneiras nesta distância. A estreia de sonho da marchadora nacional orgulha todos os portugueses, e os amantes de atletismo em particular, pela prestação aguerrida, que se traduziu num novo recorde do Mundo", lê-se na nota da tutela.

O ministério liderado por Tiago Brandão Rodrigues, com a tutela do Desporto, considera ainda "um histórico e notável feito para o desporto nacional" a medalha de ouro alcançada hoje por Inês Henriques, a qual se segue à medalha de bronze de Nélson Évora, no salto em comprimento.

"A participação nacional em Londres 2017 merece o aplauso de todos", conclui a nota.