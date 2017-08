Pub

Atleta do Botswana, visto como o principal rival do sul-africano Wayde van Niekerk, falha ambas as distâncias.

A Agência de Saúde Pública (PHE) revelou esta terça-feira que existem cerca de trinta casos de gastroenterite nos Mundiais de atletismo de Londres, destacando-se Isaac Makwala nos nove de um hotel oficial da competição, que decorre até domingo.

O corredor do Botswana tornou-se mesmo na baixa mais mediática deste problema de saúde pública: Makwala retirou-se segunda-feira depois de vómitos antes da sua série de 200 metros, distância na qual detém a melhor marca do ano, com 19,77 segundos.

O atleta africano disse à BBC ao início da manhã que ainda estava "pronto a correr" hoje a final dos 400 metros, mas cinco horas antes da prova foi anunciado o seu abandono.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Makwala era o principal rival do sul-africano Wayde Van Niekerk, recordista mundial dos 400, nas provas de 200 e 400 metros, distância na qual tem o terceiro melhor tempo em 2017. "Norovirus [a causa mais comum de gastroenterite e diarreia] foi identificada em dois casos, após análises", informou a médica Deborah Turbitt, diretora da PHE.

De acordo com a Agência de Saúde Pública, "o norovirus é doloroso, mas pode ser tratado em um ou dois dias, através da ingestão abundante de líquidos".

Como medida de precaução, os atletas foram transferidos para outros hotéis, revelou a Federação Italiana de Atletismo.