O português Diogo Ferreira foi hoje eliminado na prova de salto com vara dos Mundiais de atletismo, em Londres, ao falhar as três tentativas com a fasquia a 5,30 metros.

Diogo Ferreira, que em junho estabeleceu em 5,71 o recorde nacional, foi eliminado numa competição em que 5,75 assegurava a passagem direta à final.