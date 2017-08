Pub

David Lima apurou-se este segunda-feira para as meias-finais dos 200 metros dos Campeonatos do Mundo de atletismo, que decorrem em Londres, ao ser um dos repescados das eliminatórias

Lima correu na série 4 e foi o quinto na corrida, com 20,54 segundos: uma marca que lhe valeu ser o terceiro e último dos repescados por tempos, para completar o grupo dos 24 que voltam a correr na quarta-feira.

Correndo ao lado do francês Christophe Lemaitre, o velocista português conseguiu chegar bem colocado na reta da meta, acabar forte e não muito longe dos três que tiveram apuramento direto (o turco Ramil Gulyev, o norte-americano Ameer Weeb e Lemaitre) e do costa-marfinense Wilfrid Koffi Hua, apenas cinco centésimos mais rápido do que Lima.

O sul-africano Wayde van Niekert, grande favorito, ganhou sem forçar a sua série, entrando a par do inglês Daniel Talbot, que fez recorde pessoal com 20,18.

Quanto a Isaac Makwala, rival de Niekert sobretudo nos 400 metros, optou por não correr hoje no duplo hectómetro.

Ninguém desceu dos 20 segundos e os melhores da ronda foram Jereen Richards, de Trindade e Tobago, com 20,05, o britânico Nethanael Mitchel-Blake (29,08) e Ramil Gulyev (20,16). David Lima ficou com 23.º melhor tempo entre os 24 qualificados para as meias-finais, que decorrem na quarta-feira, às 20:55.