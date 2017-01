Pub

O clube privado Country Kasumigaseki, que deve acolher as provas de golfe dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, anunciou que está disposto a rever a regra de não aceitar mulheres como membros de pleno direito.

"Mulher não entra" foi, durante mais de oito décadas, a política sexista do Kasumigaseki Country Club, fundado em 1929. No entanto, agora, para acolher as competições de golfe de Tóquio 2020, a instituição terá, por fim, que se modernizar.

Hiroshi Imaizumi, diretor do Kasumigaseki, explicou esta terça-feira que o Comité Olímpico Internacional ainda não pediu qualquer alteração das regras mas garantiu que o clube está disposto a rever a sua política de admissão de membros. O Kasumigaseki Country Club não admite mulheres como membros efetivos e ainda as impede de utilizarem as instalações ao domingo.