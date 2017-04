Pub

Treinador do Sunderland não gostou das perguntas e ameaçou a jornalista da BBC, a quem já pediu desculpa.

David Moyes está no centro de uma polémica, depois de ter ameaçado uma jornalista da BBC com umas chapadas, após a derrota com o Watford, por 0-1, deste fim de semana.

Segundo o jornal britânico Daily Star, o técnico do Sunderland não terá gostado do teor das perguntas e avisou Vicki Sparks: "Estava a ficar um bocado marota no final, por isso veja se tem cuidado. Ainda pode levar uma bofetada apesar de ser uma mulher. Tenha cuidado da próxima vez que vier."

A BBC confirmou o incidente, informando que David Moyes já pediu desculpa à jornalista, que as aceitou e "o assunto ficou resolvido". Mas pode não ser bem assim, já que a Federação Inglesa pode agir contra o técnico do Sunderland.