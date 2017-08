Pub

Red devils esmagaram o Swansea. "Começámos a época passada com seis pontos e acabámos em 6.º", recorda o técnico

A frase-chavão de quase todos os treinadores de futebol - "não importa como se começa, sim como se acaba" - é regra desde a edição inaugural da Premier League, que principiou com Brian Deane a derrubar o Manchester United e acabou com os red devils como campeões. Agora, enquanto o clube vive um arranque a todo o gás (dos melhores dos últimos 25 anos), é José Mourinho a socorrer-se dela. "Também começámos a época passada com seis pontos, em dois jogos, e acabámos em 6.º lugar", recordou o técnico português, ontem, após a sua equipa golear o Swansea (0-4).

Mourinho é, como Marco Silva (o seu Watford continua em alta), um dos homens em foco à passagem da 2.ª jornada da liga inglesa. O Manchester United, orientado pelo técnico setubalense, segue a todo o gás - 100% vitorioso e sem golos sofridos - na liderança da prova: após o 4-0 caseiro ao West Ham, triunfou em Swansea, pela mesma margem.

Um arranque assim, com duas vitórias em duas jornadas, é pouco comum na história dos red devils: Só o conseguiram sete vezes - 1993-94, 1997-98, 2003-04, 2005-06, 2006-07, 2015-16 e 2016-17 - nas 25 edições da Premier League. Mas, em muitos casos, de nada vale. Estas entradas triunfais só lançaram o Man. United para o título em 1994 e 2007. E inícios com o pé esquerdo, como o da primeira edição da prova (derrotas com o Sheffield United, de Deane, e o Everton, nas duas primeiras rondas), não o desviaram do 1.º lugar.

Por tudo isso, Mourinho insiste: "Este início nada significa. Não quero que pensem que foram dois encontros fáceis. A equipa é consistente e está focada em continuar assim." "Não vamos passar sempre por autoestradas, ainda temos muitos caminhos complicados pela frente. Dois jogos não são o fim do mundo para quem perde nem o paraíso para quem vence", reforçou.

Ainda assim, o United está próximo do paraíso, tanto que ontem viu atrasar-se mais um dos rivais na luta pelo título - o Arsenal caiu na visita ao Stoke (1-0, marcou Jesé). Na visita ao País de Gales, tudo saiu bem aos red devils. Bailly encostou para o 0-1, na recarga a uma cabeçada à barra, de Pogba, à saída para o intervalo (45"). Implacáveis, Lukaku (80"), Pogba (82") e Martial (84") compuseram a goleada, em cinco minutos. E, de facto, a forma como se começou - com Jordan Ayew a atirar ao ferro da baliza de Gea - pouco importou: o Swansea quase não voltou a incomodar a defesa da equipa de Manchester (o ex-benfiquista Lindelöf foi suplente não utilizado).

Ora, ainda no que toca a inícios prometedores, na Premier League, destacam-se WBA - a outra equipa com duas vitórias, à espera do que fazem Huddersfield, Tottenham e Manchester City, hoje e amanhã - e Watford. Após um 3-3 caseiro com o Liverpool, na ronda inaugural, o clube de Marco Silva foi vencer a Bournemouth (0-2), com golos de Richarlison (72") e Capoue (86").

De resto, ainda em Inglaterra, o Southampton, de Cédric Soares, bateu o West Ham, de José Fonte, por 3-2. E a 4.ª jornada da 2.ª liga (Championship) ficou marcada pela primeira derrota do português Wolverhampton. Com Roderick, Rúben Neves, Jota e Ivan Cavaleiro, a equipa orientada por Nuno Espírito Santos perdeu, por 1-2, em casa com Cardiff, clube com que partilhava a liderança (ex aequo com o Ipswich, que venceu o Brentford). O ex-bracarense Rui Fonte estreou-se pelo Fulham com uma derrota diante do Sheffield Wednesday, treinado por Carlos Carvalhal. E Nélson Oliveira marcou na derrota do Norwich na visita ao Aston Villa (4-2).

Juve dá três, Atlético tropeça

Também ontem arrancou a liga italiana: a Juventus começou a defesa do scudetto com uma vitória sobre o Cagliari, por 3-0 (marcaram Mandzukic, Dybala e Higuaín). Na Espanha e na Alemanha, os principais challengers dos crónicos candidatos tropeçaram: o Atlético de Madrid empatou na visita ao estreante Girona (2-2) e o RB Leipzig caiu no terreno do Schalke 04 (2-0). Já o Borussia Dortmund triunfou em Wolfsburgo (0-3).