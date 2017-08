Pub

Golos do Manchester United vieram de dois suplentes. Na Alemanha, Renato Sanches pediu para não ser convocado

O Manchester United venceu ontem o Leicester City, por 2-0, e lidera a Premier League, à condição, com três vitórias em três jogos.

Além disso, a equipa de José Mourinho mantém uma forma perfeita em termos defensivos, sem golos sofridos, e uma boa eficácia no outro lado do campo, com 10 golos marcados.

Ontem, o United teve sempre o domínio do jogo, mas o Leicester foi aguentando, sem permitir muitas ocasiões de golo. A eficácia, essa, Mourinho foi buscá-la ao banco de suplentes. Depois de Lukaku falhar um penálti, aos 53", Marcus Rashford, acabado de entrar em campo, marcou aos 70", numa das raras falhas de marcação do Leicester.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O jovem avançado do Manchester United apareceu sozinho dento da área, num lance de bola parada, e não desaproveitou.

O segundo golo veio também de jogadores saídos do banco de suplentes de Mourinho. Lingard rematou, a bola desviou em Fellaini e estava feito o 2-0, matando o jogo, no qual o Leicester pouco arriscou.

A outra equipa de Manchester, o City, saiu do terreno do Bournemouth com os três pontos, mas estes apenas chegaram aos 90+7", com um golo de Sterling. Um momento de tanta euforia que até causou pequenos problemas entre jogadores, autoridades e adeptos. A equipa de Guardiola venceu, assim, por 2-1, e tem sete pontos.

Ainda na Premier League, destaque para Marco Silva, que vai com cinco pontos em três jogos, ao serviço do Watford. Ontem, somou mais um empate, caseiro, com o Brighton. A liderança do Manchester United, que era ontem isolada, pode passar hoje a ser partilhada, caso o West Bromwich vença na receção ao Stoke City.

Renato pediu para não jogar

No campeonato alemão, o Bayern Munique conseguiu ganhar no terreno do Werder Bremen, por 2-0, com um bis de Lewandowski já nos últimos 20 minutos. Nos bávaros, destaque para a ausência de Renato Sanches, com os responsáveis do clube a informarem que o jovem médio português pediu a Ancelotti para não o convocar, tendo em vista a análise de propostas que possam levar a uma saída.

Quem também seis pontos, além de Bayern Munique e Hamburgo, é o Borussia Dortmund, que ontem venceu o Hertha Berlim, por 2-0, com golos de Aubameyang e Sahin.

Juventus... e João Mário dão a volta

A Juventus, campeã italiana em título, sofreu dois golos nos primeiros 7 minutos no campo do Génova, onde alinhou Miguel Veloso. Mas nem isso a deixou KO, com a Vecchia Singora a operar depois uma espetacular reviravolta. Dybala, ainda na primeira parte, com dois golos, repôs a igualdade. No segundo tempo, Cuadrado e Dybala, este a completar o hat-trick, fizeram o resultado final de 4-2.

Em Roma, o Inter de João Mário, que começou no banco, foi para o descanso a perder por 1-0, com a AS Roma, devido a um golo de Dzeko. Mas João Mário foi a jogo na segunda parte e a história foi a outra. Icardi, por duas vezes, e Vecino, viraram o jogo no Estádio Olímpico, colocando a equipa de Milão no grupo das que lideram o campeonato italiano.

Em Barcelona resiste Messi

Em Espanha, o Barcelona teve muitas dificuldades na deslocação ao campo do Alavés. Um penálti, ainda antes do intervalo, parecia desbloquear o jogo para os blaugrana, mas Messi não conseguiu converter, com o guarda-redes a adivinhar o lado do remate do argentino.No entanto, Messi redimiu-se no segundo tempo, marcando aos 55" e 66" os únicos golos do encontro.

Destaque também na liga espanhola para a vitória do novato Girona, que ainda não perdeu, na receção ao Málaga (1-0), e para ma goleada conseguida pelo Atlético Madrid, que venceu no campo do Las Palmas, por 5-1.