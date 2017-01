Pub

Imprensa inglesa dá conta do interesse do Manchester United no internacional português do Mónaco, que tem o mesmo agente que o treinador - Jorge Mendes

Bernardo Silva parece ter os dias contados no Mónaco, clube que representa desde que saiu do Benfica a troco de 15 milhões de euros.



O esquerdino está a deixar entusiasmados vários clubes europeus, entre os quais o Manchester United de José Mourinho que, segundo a imprensa inglesa, está disposto a oferecer 80 milhões de euros pelo concurso do internacional português de 22 anos que tem contrato com os monegascos até 2020.