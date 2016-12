Pub

O Manchester United venceu o Sunderland por 3-1. Chelsea continua imparável na liderança

O Manchester United de José Mourinho somou esta segunda-feira a quarta vitória consecutiva na Premier League ao bater, em Old Trafford, o Sunderland por 3-1, em jogo relativo à 18ª jornada, que coincide com o tradicional Boxing Day.

Danny Blind, Ibrahimovic e Mkhitaryan marcaram os golos dos red devils, tenfo o italiano Fabio Borini marcado para os black cats já nos instantes finais da partida. Este triunfo permite à equipa de Mourinho manter-se na sexta posição, bem próximo dos lugares europeus.

Na liderança continua o Chelsea que recebeu e venceu o Bournmouth por 3-0, graças a um bis de Pedro Rodríguez e um golo de Eden Hazard. A equipa de Antonio Conte soma agora 46 pontos, mais nove que o Liverpool, que esta terça-feira recebe o Stoke City.

Já o Manchester City de Pep Guardiola somou a terceira vitória consecutiva no campeonato, vencendo fora o Hull por 3-0, apontando todos os golos nos derradeiros 18 minutos, por Yaya Touré, Iheanacho e um auto-golo de Curtis Davis.

Mais problemas teve o Arsenal que, a jogar em casa, venceu o West Bromwich por 1-0, bem podendo agradecer ao francês Olivier Giroud, que marcou aos 87 minutos.

De mal a pior vai o Leicester que perdeu 0-2, em casa, com o Everton, que beneficiou dos golos de Mirallas e Romelu Lukaku. O atual campeão inglês ocupa o 16.º lugar - dois acima da zona de despromoção - com apenas 17 pontos.

Em franca recuperação após um fraco início de época está o West Ham, foi a Swansea golear por 4-1. Andre Ayew, Winston Reid, Michail Antonio e Andy Carroll marcaram para os londrinos, tendo Fernando Llorente feito o golo de honra dos galeses.

Refira-se ainda que a estreia do ex-selecionador inglês Sam Allardyce no comando do Crystal Palace saldou-se por um empate 1-1 em Watford. Os londrinos colocaram-se em vantagem por Cabaye, desperdiçaram depois um penálti por Benteke, tendo a equipa da casa acabado por chegar ao empate a 18 minutos do fim graças a um penálti de Troy Deeney.