Lindelöf já terá sido descartado pelo treinador português

O Manchester United estará a ponderar a hipótese de apresentar ao Atlético de Madrid uma proposta conjunta por Antoine Griezmann e Saúl Ñíguez, de acordo com os jornais britânicos The Guardian e The Times.

As duas cláusulas de rescisão juntas ascendem a 145 milhões de libras (cerca de 170 milhões de euros), mas a equipa inglesa acredita que poderia conseguir negociar o valor.

Os jornais sublinham ainda que o treinador português já terá desistido da hipótese de contratar o benfiquista Lindelöf.

Em matéria de defesas centrais, escreve o The Guardian que o holandês Virgil van Dijk, do Southampton, estará a ser disputado por Chelsea e Manchester City nesta reabertura do mercado de transferências.