Durante a antevisão da Supertaça Europeia, que vai opor o Manchester United ao Real Madrid, o técnico dos red devils confirmou esta segunda-feira o interesse no atacante galês dos merengues

José Mourinho confirmou esta segunda-feira, durante a antevisão do jogo de atribuição da Supertaça Europeia entre Manchester United e Real Madrid, que está interessado em Gareth Bale, caso os merengues estejam abertos a negociar o jogador. "Se Bale joga amanhã [terça-feira], é um sinal evidente de que os planos dele passam por seguir no Real Madrid. Se não jogar, lutarei com outros que o queiram. Se devido à chegada de um outro jogador Bale ficar na porte de saída, estarei à espera dele do outro lado e lutarei com outros treinadores por ele", afirmou o treinador português, em conferência de imprensa.

Privado de dois centrais, Phil Jones (suspenso) e Eric Bailly (lesionado), Mourinho elogiou a equipa que treinou entre 2010 e 2013. "Dá-me entusiasmo jogar a Supertaça Europeia, contra o campeão europeu. É uma honra, o Real Madrid é uma equipa com muita história e troféus", confessou o special one.

Sobre a alegada má relação com alguns jogadores do Real Madrid, Mou desvalorizou o assunto. "Os meus problemas no futebol são sempre problemas que ficam no futebol. Dos jogadores com que trabalhei, com uns mantenho uma relação e com outros não. Não só com os jogadores do Real Madrid, mas também do Chelsea, FC Porto e outros. Se os encontrar na rua, cumprimento-os", rematou.