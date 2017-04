Pub

Manchester United vence com uma lição tática do treinador português sobre o rival Antonio Conte, na primeira vez que Mourinho ganhou à ex-equipa na liga inglesa. Golos de Rashford e Herrera ajudaram a fazer história

"Se fosse de outro treinador qualquer falavam em arte! Mas como é a minha equipa dizem apenas que foi uma exibição muito boa [risos]. Mas tudo bem, foi realmente muito boa". Foi assim, com o regozijo de uma pequena vingança sobre o italiano Antonio Conte e a sua ex--equipa, que José Mourinho celebrou o triunfo do Manchester United sobre o Chelsea (2-0).

Uma vitória "importante" e cheia de significado para o técnico português, que já não vencia a ex-equipa desde que estava no Inter de Milão e eliminou os blues da Champions em 2010 (1-0 e 2-1). Depois disso, só enfrentou o Chelsea por mais duas vezes, ambas esta época... dois duelos perdidos frente a Antonio Conte, com quem travou alguns choques mais acesos na linha lateral nesses duelos. Miurinho tinha sido goleado no reencontro com a ex-equipa, na primeira volta da Premier League (4-0), e perdido na Taça de Inglaterra (1-0), vendo a sua capacidade tática questionada em favor da sagacidade do italiano.

Ontem, no entanto, o Special One voltou, com uma lição tática sobre o rival - e o Chelsea, pela primeira vez desde setembro de 2007 (há dez anos, também em Old Trafford, frente ao United), saiu de um jogo sem fazer um único remate enquadrado com a baliza.

Depois do triunfo de ontem já nenhuma equipa se pode gabar de nunca ter perdido com Mourinho. O Chelsea era a única das 34 equipas que o português já enfrentou na Premier League que ainda não conhecia o sabor de uma derrota com o Special One na liga inglesa.

E para o líder Chelsea os três pontos perdidos para "Mou" podem atrapalhar, e de que maneira, a corrida pelo quinto título da história do clube - três são da responsabilidade de Mourinho - , estando agora apenas com quatro pontos de vantagem sobre o Tottenham (ver tabela).

Talvez por isso Conte, entre elogios ao adversário, tenha mostrado alguma preocupação com a falta de empenho dos blues: "Eles mereceram a vitória porque mostraram mais vontade do que nós. A culpa é minha porque não consegui motivar bem os jogadores para este jogo. Precisamos de mais entrega e entusiasmo para chegar ao título."

O Manchester United continua assim sem perder na liga inglesa desde a tal goleada sofrida em Stamford Bridge na primeira volta (12 triunfos e dez empates) e passou a somar 60 pontos, recuperando o quinto lugar. Mas Mourinho ainda não disse adeus ao campeonato: "Mantemos a janela aberta. Não posso desistir já da Premier League."

Rashford, Herrera e... Eduardo

O Manchester United dos velhos tempos ressuscitou no Domingo de Páscoa e, mesmo com uma equipa de segunda linha, foi superior aos blues, que não chegaram a incomodar David De Gea.

Com Ibrahimovic e Mkhitaryan a assistir no banco de suplentes, Marcus Rashford e Herrera foram os protagonistas no palco dos sonhos. O jovem inglês fez o primeiro golo logo aos 7 minutos, perante Begovic, que substituiu Courtois na baliza blue e tinha o português Eduardo no banco.

O domínio do United parece ter intimidado o Chelsea, que ficou 90 minutos orfão do talento de Matic, Hazard ou Diego Costa. No segundo tempo, mais United de novo. Aos 49 minutos, Herrera, com um remate cheio de intenção, viu a bola desviar em Zouma e trair Begovic.

Um golo que deixou os red devils ainda mais confortáveis na partida e ajudou Mourinho a gerir as peças, já com o pensamento no jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa (Anderlecht, 1-1 na 1.ª mão).