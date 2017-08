Pub

O treinador português queixou-se esta terça-feira da arbitragem do italiano Gianluca Rocchi no jogo da Supertaça Europeia, acusando-o de ter protegido o craque do Real Madrid

No rescaldo da derrota do seu Manchester United diante do Real Madrid (1-2), na partida de atribuição da Supertaça Europeia, José Mourinho criticou a arbitragem do italiano Gianluca Rocchi. "Se houvesse videoárbitro e fosse um bom videoárbitro, teríamos outro resultado. Sei que ao intervalo vi que era claramente fora de jogo", referiu, em alusão ao golo inaugural, marcado por Casemiro em posição irregular.

Também na zona de entrevistas rápidas, pouco depois, foi ainda mais incisivo nas críticas. "Quando o Cristiano Ronaldo entrou, o árbitro prestou-lhe vassalagem, ele merece vassalagem mas não do árbitro. O Cristiano foi super inteligente e super experiente e o árbitro a prestou-lhe vassalagem", considerou o treinador português.

Acerca do encontro em si, o special one diz-se "chateado com o resultado", mas tira ilações positivas do desempenho dos red devils. "Estou chateado com o resultado, mas contente com a luta que lhes demos, com a competitividade, de estarmos a perder e da maneira como reagimos, de os ter obrigado a terminar a defender", atirou.

Questionado pela RTP sobre o que o colosso inglês precisa para voltar aos tempos áureos, Mourinho falou na qualidade dos jogadores. "Tem de ter jogadores como eles têm. O Real Madrid tem alguns jogadores que não existem em mais lado nenhum", frisou, mencionando Modric, Kroos e Isco.