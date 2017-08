Pub

Almoço com Fernando Oliveira, presidente do V. Setúbal

O restaurante O Miguel fica mesmo junto à doca dos pescadores. Ali os botes e as traineiras servem de prova que Setúbal é uma cidade onde ainda se pesca, aproveitando o Sado e a costa. Fernando Oliveira foi quem escolheu o sítio. Conta-me que já almoçou aqui com muita gente do futebol, amigos como Joaquim Oliveira, dono da SportTV e acionista do DN, ou Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica. Chega acompanhado de Emídio Simões, diretor de comunicação do Vitória Futebol Clube, para mim, que sou setubalense, simplesmente o Vitória, mesmo que exista outro em Guimarães também com pergaminhos.

Emídio é um velho conhecido. Foi meu aluno no Politécnico de Setúbal quando jornalista veterano da Lusa decidiu fazer a licenciatura em Comunicação Social. Já Fernando (foi como o tratei, com todo o respeito) deixou de ser para mim um daqueles nomes que ouço há décadas sempre ligado ao meu clube para passar a ser alguém de carne em osso, com muitos gostos até em comum. Quando o presidente do Vitória diz que por ele "era capaz de passar o verão a almoçar todos os dias sardinhas e sem enjoar", dou por mim a concordar. Também estamos de acordo que a seguir à sardinha a escolha poderia ser massacotes, daqueles mesmo maneirinhos, não os quase besugos. Como estamos em Setúbal, claro que também falamos com respeito do nosso salmonete.

A mesa reservada pelo DN para três pessoas está preparada. O Miguel tem uma daquelas salas envidraçadas que servem de falsa esplanada. Dá para ver as gaivotas a pairar por cima de uma traineira que acaba de entrar na doca. E não me admirava que alguém da família passasse por ali. Não só sou setubalense, como os meus avós viviam no bairro do Troino, o mais perto da Doca. Conto ao presidente do Vitória que quase exatamente há um ano (6 de agosto) fiz esta rubrica com outra figura da cidade, Maria das Dores Meira, a presidente de câmara que agora procura novo mandato, mas que esta escolhera antes o Poço das Fontainhas, um restaurante junto à doca de comércio, também conhecida dos forasteiros como a doca dos ferries para ir até Troia.

"Temos uma relação boa com a câmara, de respeito e cooperação institucional. Quando podem ajudam-nos, até com obras. Ainda há dias recebi no Vitória a visita de Maria das Dores Meira", diz Fernando. Pergunto se outros candidatos autárquicos já foram falar com o clube. "Não", mas esclarece que Maria das Dores Meira foi ao Bonfim como autarca e não em campanha eleitoral.

Na mesa está uma saladinha de polvo, que desaparece num abrir e fechar de olhos. E também umas lulinhas fritas, que como sem ficar convencido. Umas tiras de choco frito, acabado de sair da frigideira, teriam sido melhor petisco. Estamos ainda nas entradas quando explico ao meu convidado que estes Almoço Com... não são entrevistas clássicas e não estou à espera de lhe arrancar nenhum novidade sobre o Vitória ou alguma crítica feroz aos inimigos que terá no futebol, como também tem amigos, natural em quem está neste mundo da bola há mais de meio século se se contar o tempo em que foi jogador da Varzim e da CUF e até treinador (pouco tempo). Quero sim fazer um perfil do dirigente desportivo, ouvir também aquilo que espera do clube para a época que começa agora e, como não podia deixar de ser, perceber também o que lhe agrada mais à mesa. "Vamos a isso", responde Fernando.

Mas antes do vamos a isso jornalístico, há o vamos a isso gastronómico. O empregado, que reconhece logo o presidente vitoriano, desfila o habitual rol de especialidades, desde as douradas de mar aos robalos, passando pelas sardinhas. Optamos por estas. Fernando é um incondicional deste peixe. Eu alinho logo e Emídio também. "Três doses então, mas trago primeiro duas e depois, se continuarem com apetite, vem a terceira, assim come-se sempre a sardinha quentinha", diz quem está a servir e bem. E para beber? "Para mim é tinto. Pode ser meio jarro da casa", encomenda o dirigente desportivo. Sigo-lhe o exemplo. Emídio hesita, mas beberá uns dois dedos.

"Sabe quem escreveu à pouco uma pequena biografia minha? O Tadeia". Fala de António Tadeia, cronista aqui do DN, também comentador na RTP e antigo diretor adjunto de O Jogo e de Record. Vou ao site do Tadeia ver o texto e cito aqui o destaque: "Aprendeu a marcar golos a norte, no Varzim, mas foi na CUF que se tornou um dos mais fortes atacantes nacionais. Ainda mostrou valor como treinador e hoje é presidente do V. Setúbal". Era conhecido só pelo primeiro nome, Fernando, contemporâneo nos relvados de Eusébio e do vitoriano Jacinto João.

Chegam as sardinhas. Perfeitas. A acompanhar batatinhas cozidas e salada com pimentos. Fernando relata-me então algumas datas essenciais, a começar por esse ano de 1941 em que nasceu em Vila Nova de Gaia. Na família tinha um tio que foi futebolista, que "jogava mal", diz a rir-se, mas que teve alguma influência. Fernando jogou no Oliveira do Douro e depois no Vilanovense. Destaca-se e vai para o Varzim. É treinado por Ricardo Peres e Artur Quaresma.

Continua a dar nas vistas ao chegar à primeira divisão e agora são de outro calibre os clubes que o tentam contratar: FC Porto, Sporting, CUF. Dragões e leões oferecem-lhe "300 contos e mais quatro contos por mês", mas acaba por escolher a CUF. "Fui falar com o Manuel de Oliveira, que era o treinador. E fiquei por 150 contos mais dois por mês como jogador e outros dois contos como trabalhador", conta. É que a CUF em 1964 era um clube muito especial, pertencia ao grupo industrial com o mesmo nome e tinha como tradição empregar os jogadores, alguns deles ficando na empresa até à reforma. "Conheço muitos desses".

Fernando era empregado de escritório, mas poucas vezes se sentou à secretária, seja porque era bom a marcar golos, seja porque um pouco mais velho se dedicou aos negócios. Belas memórias ficaram dessa época, quase uma década. O clube conseguiu um terceiro lugar no campeonato e foi também às competições europeias. "Ganhámos por 2-0 ao Milan. Marquei um", sublinha, falando da histórica visita dos italianos ao Barreiro em 1965.

Pergunto a Fernando como era a rivalidade entre a CUF e o Barreirense? "Enorme. Os trabalhadores da CUF torciam pelo Barreirense. Éramos vistos como o clube dos patrões. Quase não tínhamos adeptos nas bancadas". Emídio entra na conversa para elogiar as instalações da CUF, que "já naquele tempo eram do melhor que havia". Fernando relembra que então se tratava do "17.º grupo económico da Europa".

As duas doses de sardinha desapareceram, pedimos que venha a tal terceira. Fernando explica agora que já próximo do fim da carreira como jogador se tinha lançado nos negócios, de início a construção. Uma carreira de treinador também se vislumbrou quando substituiu Fernando Caiado na CUF e conseguiu um sétimo lugar. Foi depois convidado para adjunto de Jimmy Hagan no Sporting, mas entretanto somou-se à construção o ser concessionário Renault e o futebol ficou de lado. O filho Paulo começou a apoiá-lo nos negócios.

"Dei emprego a muitos jogadores", nota. Um deles foi Emídio Graça, glória do Vitória e irmão de Jaime Graça. Ora, foi através de Emídio Graça que Fernando começou a aproximar-se do Vitória, a ganhar carinho pelo clube de Setúbal. Para trás ficava a simpatia de miúdo pelo Sporting, "hoje perdida totalmente", assegura.

E em 1982 tornou-se sócio vitoriano. Pergunto o número e puxa da carteira para me mostrar o cartão: 1596. Emídio, diretor de comunicação, esclarece que o Vitória tinha até há semanas mais de 24 mil sócios teóricos, mas que decidiram limpar os falecidos, os desaparecidos e os esquecidos. "Morreu muita gente, outros emigraram, e alguns já não pagavam as quotas. Agora temos 8008 sócios. Reais", acrescenta o antigo jornalista da Lusa, desde pequeno a viver em Setúbal, ele também sócio, ainda que recente, como admite.

Faço mea culpa. Sou vitoriano, mas não sócio. E apesar de nunca ter sido jornalista de desporto, até estive ao serviço do DN em Roma em 1999, quando o Vitória regressou às competições europeias depois de duas décadas ausente. Perdemos 7-0, um choque para quem cresceu a ouvir do avô e do pai como o Vitória tinha eliminado o Liverpool ou a Fiorentina.

Dessa época dourada do clube nas décadas de 1960 e 1970, ficaram grandes admiradores. Fernando conta como recebeu no Estádio do Bonfim o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, um adepto do Vitória desde que estudava Direito em Lisboa.

A primeira experiência como dirigente desportivo aconteceu em 1983. "Como vice-presidente cheguei a contratar o Filipovic, mas o jugoslavo acabou por ir para o Boavista porque o presidente da época não queria zangar o major Valentim Loureiro. Demiti-me", conta. Volta como presidente em 1986, numa época de crise para o clube, que está em risco de perder a licença de bingo. São Rui Salas e Tavares da Silva que o incentivam.

Pega no Vitória e constrói "uma grande equipa", diz Fernando, e concordamos eu e Emídio. Todos nos lembramos como o FC Porto recém campeão europeu foi jogar a Setúbal para o campeonato e o jogo acabou 4-4. "Contratei Meszaros, Zezinho, Mladenov, Jordão, Manuel Fernandes, Eurico e alguns mais". Muitos deles estavam perto do final da carreira e tinham sido dispensados pelo Sporting. Outra grande contratação dessa primeira passagem de Fernando pela presidência foi Yekini, o nigeriano que contribuiu para uma histórica vitória sobre o Benfica por 5-2 em 1993. "A filha do Yekini esteve cá em Setúbal e foi recebida com pompa e circunstância. Ficou comovida com o apreço pelo pai que há entre os vitorianos", conta o homem que também faz questão de salientar Jaime Pacheco, que depois do FC Porto chegou a representar o Vitória na seleção: "tenho uma admiração pelo Jaime Pacheco fantástica. É um homem cinco estrelas". Emídio diz que o jogo pelo Vitória foi contra a Finlândia.

Fernando garante que este será o seu último mandato à frente do Vitória. Que se recorda como viu o clube à beira do abismo, já sem dirigentes, a sobreviver graças à garra dos funcionários, destacando os nomes de Paulo Grencho e Marco Santos. "Antes das eleições de 2009, o Vitória estava a passar por uma crise muito complicada. Estava a ser dirigido por dois funcionários. Que ainda estão no Vitória e que merecem a minha homenagem e que acho que deviam merecer a homenagem de todos os associados. E estava-se a discutir o nome que se havia de dar ao Vitória para os regionais. O que eu disse foi que não ia atirar a toalha ao chão. Precisava de apoio para me ajudar a dirigir o clube naqueles meses. Felizmente que apareceram duas pessoas comigo. Demos a volta. O Vitória não desceu. E consegui pagar os ordenados, consegui pagar as rendas, consegui pagar tudo isso. E o Vitória não desceu de divisão".

Para esta época 2017-2018, com José Couceiro de novo como treinador, o objetivo é "arranjar uma boa equipa para conseguirmos uma classificação que se coadune com o prestígio que o Vitória angariou no passado. Estamos a fazer esforços no sentido de arranjar uma boa equipa. tentar ficar da primeira metade para cima. Os jogadores que contratamos , embora alguns de divisões secundárias, são jogadores que têm tido uma capacidade de saber onde estão, de valorizar o Vitória. Estão felizes por estar no Vitória. Nós sentimos isso. Um esta semana disse-me que parece que está no Vitória há dez anos. Sentem o peso da camisola, sentem o apoio dos associados. Os associados apoiaram bastante a equipa neste último jogo com o Tondela para a Taça da Liga. Sentimo-nos felizes por que isso aconteça. E gostaríamos que não fosse só naquele jogo, que tivesse continuidade. Era muito bom para a equipa, muito bom para os jogadores e logicamente dá prestígio ao Vitória". Sobre o pós-Fernando Oliveira, que tudo fez para que o estádio continuasse no Bonfim, diz que estará "atento para que a pessoa escolhida não venha definhar o Vitória como aconteceu nas últimas duas vezes que eu passei pelo Vitória. Estarei atento para que seja entregue a pessoas que prestigiem o clube. Essa é a minha preocupação. Vai entrar no Vitória um novo contrato e portanto essas pessoas vão ter mais dinheiro. Daí haver esta apetência hoje por tomarem conta do Vitória."

Para sobremesa, Fernando pede uma fatia de vieneta. Para os restantes um gelado de limão, apesar da minha tentação de pedir uma pêra embebida em moscatel de Setúbal. Pergunto sobre a ligação de Mourinho ao Vitóriam, com tantos na cidade a sonharem que um dia virá em socorro do clube? "Mourinho gosta do Vitória. Preocupa-se sempre em saber se ganhou ou não. mas a vida dele é outra", responde. Foi na primeira era de Fernando como presidente que Mourinho começou como técnico nos juvenis e juniores do Vitória. Antes, ao acabar o curso, tinha estagiado no Comércio e Indústria, também de Setúbal. "Depois o Manuel Fernandes levou-o como adjunto para o Estrela da Amadora e agora está no Manchester".

Fernando Oliveira tem dois filhos (além de Paulo, também Miguel, que abriu agora um restaurante de Frango à Guia em Azeitão). E quatro netos e netas. Os dois rapazes, filhos de Paulo Oliveira, têm o futebol no sangue e isso é indesmentível: "o João Oliveira esteve fez toda a formação no Vitória. E foi para o Benfica com 18 anos. O Paulo André é da equipa técnica do Vitória". Despedimo-nos com um abraço. Tenho de me ir fazer sócio.

