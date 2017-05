Pub

Técnico português diz que no Manchester United quer contar com "os melhores"

O treinador do Manchester United, o português José Mourinho, afirmou esta quinta-feira que espera contar com David de Gea na próxima temporada de futebol e classificou o guarda-redes espanhol como "um dos melhores do mundo".

"Neste clube, queremos sempre contar com os melhores do mundo e David de Gea é um deles", disse Mourinho em declarações ao canal de televisão britânico Sky Sports.

A imprensa espanhola avançou nas últimas semanas que David de Gea é um dos principais alvos do Real Madrid durante o mercado de transferências de verão. Há duas épocas, os merengues estiveram perto de contratar o guarda-redes, mas um erro administrativo impediu o seu regresso à capital espanhola.

"Esta temporada já não vai jogar mais, mas a 15 de julho, no primeiro encontro da pré-temporada frente aos Los Angeles Galaxy, espero contar com ele", referiu Mourinho.

Na última jornada do campeonato inglês, frente ao Crystal Palace, o português Joel Castro Pereira vai defender as redes do Manchester United e na Liga Europa a baliza vai pertencer ao argentino Sergio Romero.

"Temos dois guarda-redes fabulosos e, como já disse muitas vezes, o jovem português (Pereira) é um excelente guardião. Nesse setor, estamos muito tranquilos", considerou o treinador português.

De Gea foi formado no Atlético Madrid e chegou a Old Trafford em 2011/12, tendo completado a sua sexta temporada ao serviço aos red devils.