Manchester United deu a volta ao Blackburn (2-1) e vai enfrentar o Chelsea nos quartos-de-final. Na Liga espanhola, o Barcelona apanhou um susto em Camp Nou.

O Manchester United seguiu em frente na Taça de Inglaterra, ao vencer o Blackburn Rovers, por 2-1. Nos quartos-de-final, em março, Mourinho vai voltar a... Stamford Bridge para defrontar o Chelsea, clube onde viveu alguns dos maiores êxitos da sua carreira.

Na deslocação ao Ewood Park, o treinador português deixou Ibrahimovic, Pogba e Mata no banco, mas como a estratégia não resultou teve de recorrer à artilharia pesada na segunda parte, até porque aos 17 minutos a equipa do II escalão do futebol inglês) adiantou-se no marcador, com um golo de Danny Graham.

Embora distante da glória dos anos 90 (foi campeão em 1994-95), o Blackburn Rovers colocou em sentido os red devils, que chegariam ao empate ainda antes do intervalo. Mkhitaryan aproveitou uma desatenção da defesa do Blackburn e isolou Rashford para o empate.

No regresso do intervalo, Mourinho não quis arriscar e lançou Pogba e Ibrahimovic para evitar novo encontro de desempate. E com sucesso, já que foi a dupla mais famosa de Old Trafford que construiu o 2-1. O francês assistiu o sueco, que marcou o golo do triunfo aos 75 minutos.

O Manchester United segue assim para os quartos-de-final da Taça de Inglaterra, competição que fará regressar José Mourinho a Stamford Bridge já em março. Tudo porque o sorteio ditou um Chelsea-Manchester United - os outros jogos são: Middlesbrough-Huddersfield ou Man. City; Tottenham-Millwall; Sutton United ou Arsenal-Lincoln City (jogam hoje). Além de estar na luta por esta prova, o Manchester United joga já no dia 26 a final da Taça da Liga, dois troféus que podem salvar a época face ao modesto campeonato do United até agora (6.º lugar a 12 pontos do líder Chelsea). Apesar disso, o clube está pronto para renovar contrato com José Mourinho até 2022. De acordo com o jornal The Sun, os red devils não estão nada preocupados com a modesta época de estreia do português em Old Trafford e querem estender a ligação ao técnico, que tem contrato até 2019. E acenam com uma oferta de 14 milhões de euros anuais ao Special One, ele que já aufere de um salário próximo dos 12 milhões/época.

Ainda segundo o mesmo jornal, Ed Woodward, vice-presidente do clube, já conseguiu o OK da família Glazer, dona do United, para dar carta-branca a quase mil milhões de euros a Mourinho para a renovação do plantel que promete ser milionária.

Depois dos 105 milhões de euros pagos pelo passe de Paul Pogba - Mourinho disse ontem que daqui a uns anos o francês vai parecer que foi um jogador barato -, agora o treinador terá como alvos principais o avançado do Atlético de Madrid Antoine Griezmann, o central sueco do Benfica Victor Lindelöf, e Tiemoure Bakayoko, do Mónaco.

Barcelona apanha susto

No resto da Europa foi dia de campeonatos. Em Espanha, destaque para o triunfo caseiro do Barcelona na receção ao Leganés, por 2-1, só alcançado no último minuto com uma grande penalidade convertida por Messi. Luis Suárez colocou os catalães em vantagem logo aos quatro minutos, mas na segunda parte, aos 71", Unai Lopez lançou o pânico em Camp Nou ao fazer o golo do empate. Temeu-se o pior, depois da humilhação na Champions com uma goleada em Paris por 4-0, mas o penálti ao cair do pano colocou o Barcelona novamente no segundo lugar.

Na liga italiana, AC Milan e Fiorentina protagonizaram o jogo da jornada, com os milaneses a vencerem a equipa de Paulo Sousa por 2-1, com golos de Juraj Kucka (17") e Gerard Deulofeu (31"); pela equipa viola marcou Nikola Kalinic (21").

Por último, em França, o Paris Saint-Germain marcou passo na luta pelo título, ao consentir um empate caseiro (0-0) na receção ao Toulouse (Gonçalo Guedes ficou no banco). A igualdade deixou o PSG a três pontos do líder Mónaco.