Técnico falou com galês antes do particular com o Real Madrid

O Manchester United de José Mourinho jogou na madrugada de segunda-feira contra o Real Madrid, o seu antigo clube. Os red devils venceram nas grandes penalidades, depois de um empate a um golo, mas o que tem despertado interesse dos media foi mesmo a troca de palavras entre o treinador português e o avançado do Real Madrid Gareth Bale.

José Mourinho cumprimentou os jogadores dos merengues antes do início do encontro, tendo-se destacado o abraço que deu ao internacional galês, aproveitando também para lhe transmitir um 'recado'. De acordo com alguma imprensa espanhola, o técnico do Manchester United terá dito a Bale que os red devils só não avançaram para a contratação deste porque ele não...falava. Ou seja, José Mourinho pretenderia a sua contratação, mas esperava alguma pressão do galês para tentar a sua saída do Real Madrid.

